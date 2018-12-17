СК «Респект» поддержала передачу портфеля страховщиков застройщиков в компенсационный фонд

Страховая компания «Респект» поддержала позицию ЦБ о передаче портфелей страховщиков в Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства, говорится в сообщении компании.

СК «Респект» отмечает, что в законодательстве есть коллизия: страховщики должны делать выплаты по 214-ФЗ, даже если страховой случай произошел в результате мошенничества или рейдерства. «При этом гражданское законодательство и закон о страховом деле прямо запрещают осуществлять такие выплаты. Поэтому защитить интересы всех граждан, в том числе тех, кто столкнулся с последствиями данной правовой коллизии и несовершенства законодательства, может только государственная структура в виде компенсационного фонда», — говорится в сообщении.

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За 4 года работы на рынке страхования гражданской ответственности застройщиков «Респект» не допустила к деньгам дольщиков более 12% застройщиков (около 1000 строительных проектов), являющихся недобросовестными. «Это позволило предотвратить появление 200 000 обманутых дольщиков и спасти более 400 млрд рублей граждан», — говорится в сообщении.

В 2017 году механизм страхования был заменен фондом, но остался большой объем объектов, где ряд договоров дольщиков уже застрахованы, поэтому на новые договоры на таких объектах гарантии фонда не распространяются.

«Нам кажется неправильным, когда существуют две параллельные системы ‒ одна так называемая старая система, основанная на страховании рисков дольщиков, а другая система ‒ связанная с внесением части средства в компенсационный фонд «ДОМ.РФ». Мое мнение, что более прогрессивная система ‒ именно вторая», ‒ отмечал ранее зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

«СК «Респект» поддерживает предложение Банка России по передаче портфелей страховщиков в Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства и разделяет позицию заместителя председателя Банка России Владимира Чистюхина о том, что система государственного гарантирования является более прогрессивной», — отметили в компании.