FT: Британия должна подготовиться ко второму референдуму по Brexit

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Даже в случае второго парламентского голосования по вопросу Brexit, британские парламентарии должны быть готовы ко второму референдуму, пишет член британского парламента Джастин Грининг в Financial Times.

Чем дольше длится ситуация c Brexit, тем больший ущерб наносится Великобритании, ее репутации и партии Тори, говорится в материале. До выхода Великобритании из Европейского союза (ЕС) остается всего несколько месяцев, несмотря на это парламент так и не высказался по вопросу сделки с Brexit, отмечает она.

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Премьер-министр Британии Тереза Мэй осознает все риски выхода из ЕС без какой-либо сделки. На прошедшей неделе Тереза Мэй смогла удержаться после голосования о вотуме недоверия к ее власти. Как отмечает Грининг, многие депутаты, в том числе она, проголосовали за нее для того, чтобы избежать хаоса. И в обмен на эту поддержку Мэй необходимо приступить к выполнению обещаний, которые она дала депутатам Тори, и начать слушать, подчеркивает Грининг.

Члены Консервативной партии должны изменить стратегию, чтобы найти выход из сложившейся ситуации, отмечает депутат. Если через парламент не пройдет сделка Мэй, то невелики шансы на то, что пройдет и какая-либо другая сделка, отмечается в материале. Так, стране остается несколько вариантов: правительственное соглашение о выходе из ЕС, существующий план Терезы Мэй или выход по правилам Всемирной торговой организации (ВТО) без соответствующей сделки.

«Мы должны доверить британскому народу решение о том, какой вариант он предпочтет», — пишет британский парламентарий.

Грининг также отмечает, что проблема существующего плана по выходу из ЕС выходит за рамки границы Северной Ирландией. Дело в том, что Великобритания покидает ЕС, не имея никакого представления о том, что страну ожидает впереди, поскольку есть лишь размытый 26-страничный документ декларации о будущих отношениях с Евросоюзом, отмечается в материале. Ситуация сродни прыжку из самолета без парашюта, пишет британский депутат.