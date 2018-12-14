В Госдуму внесли законопроект об ответственности авиакомпаний за овербукинг

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Общероссийский народный фронт (ОНФ) внес в Госдуму законопроект о введении административной ответственности для авиакомпаний за овербукинг. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ.

Как отмечается, речь идет о случаях, когда перевозчик намеренно продает больше билетов, чем мест в самолете. В таких случаях расчет идет на то, что кто-то из пассажиров не придет.

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Авторы законопроекта предлагают установить штраф в размере от 50 до 100 тыс. руб. При повторном нарушении авиакомпания должна будет выплатить 200 тыс. руб.

«Наша главная задача — защитить права пассажира в ситуации, когда он фактически один на один сталкивается в аэропорту с неправомерными действиями авиакомпаний», — подчеркнули в ОНФ.

Также предлагается привлекать к ответственности должностных лиц авиакомпаний. Для них штраф за первое нарушение составит от 10 тыс. до 15 тыс. руб., за повторное — до 30 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что российские лоукостеры поспорили за звание самой безопасной авиакомпании России.