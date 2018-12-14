Власти Камчатки договорились о безвизовом въезде для туристов из Китая

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Руководство Камчатского края сообщило на своем официальном сайте о достигнутой с Ростуризмом договоренности об организации безвизового въезда для туристов из Китая.

«Надеюсь, что это приведет к тому, что все большее количество китайских туристов будет приезжать в Камчатский край, активизируется работа по продвижению туристического продукта на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона – очень важных, по сути – приоритетных и очень перспективных», — сказал глава Ростуризма Олег Сафонов.

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Ростуризм также пообещал оказывать краевому руководству всестороннюю поддержку по продвижению туристических продуктов.

Ранее сообщалось, что россиянам разрешили посещать китайский остров Хайнань без виз.