Власти Камчатки договорились о безвизовом въезде для туристов из Китая
Руководство Камчатского края сообщило на своем официальном сайте о достигнутой с Ростуризмом договоренности об организации безвизового въезда для туристов из Китая.
«Надеюсь, что это приведет к тому, что все большее количество китайских туристов будет приезжать в Камчатский край, активизируется работа по продвижению туристического продукта на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона – очень важных, по сути – приоритетных и очень перспективных», — сказал глава Ростуризма Олег Сафонов.
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Ростуризм также пообещал оказывать краевому руководству всестороннюю поддержку по продвижению туристических продуктов.
Ранее сообщалось, что россиянам разрешили посещать китайский остров Хайнань без виз.