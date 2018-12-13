NYT рассказала, к чему приведет вмешательство Трампа в дело Huawei

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Возможное вмешательство президента США Дональда Трампа в дело финансового директора Huawei укладывается в рамки закона, но станет плохим прецедентом, пишет The New York Times со ссылкой на мнение экспертов.

На этой неделе Трамп заявил, что может вмешаться в дело Huawei, если это будет необходимо. Как добавляет NYT, Трамп допустил вмешательство в том случае, если бы это помогло достичь «самой крупной торговой сделки» с Китаем. Финансовый директор компании Мэн Ваньчжоу был задержан на территории Канады по запросу США. Позже ее отпустили под залог. В минюсте США считают, что она способствовала нарушению санкций, введенных США против Ирана.

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Заявление американского лидера стало сигналом о том, что Белый дом не видит проблемы вмешательства в систему правосудия ради достижения экономической выгоды, поясняет газета.

Эксперты подтверждают, что президент США имеет юридические полномочия приказать правительству отменить запрос об экстрадиции Мэн Ваньчжоу или даже снять обвинения против нее.

«Это очень плохой прецедент. Смешивая правосудие с торговлей, верховенство права с торговлей, мы обесцениваем и то, и другое», — считает бывший заместитель государственного секретаря и экс-посол в НАТО Николас Бернс, который в настоящее время преподает международные отношения в Гарварде.

По словам Бернса, если Трамп вмешается в решение минюста и создаст впечатление, что он может освободить финдиректора компании в обмен на уступки в торговых переговорах с Китаем, то это может вдохновить другие страны сделать то же самое с американцами по всему миру.