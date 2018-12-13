МИД пообещал ответить Литве на санкции в связи с инцидентом в Керченском проливе

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона зеркально ответит Литве на санкции, введенные в связи с инцидентом в Керченском проливе. Об этом она заявила в ходе брифинга.

По словам спикера, Москва неоднократно подчеркнула, что антироссийские действия литовских властей не останутся без ответа.

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«Мы уже не раз подчеркивали, что любые антироссийские действия литовских властей (на этот раз - в связи с инцидентом в Керченском проливе) без адекватной реакции не останутся. И в данном случае с нашей стороны последует «зеркальный» ответ», — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что Литва приняла резолюцию против России.