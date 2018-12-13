Стало известно, сколько угля Украина купила у России в 2018 году
С января по ноябрь 2018 года Украина потратила $2,693 млрд на покупку каменного угля и антрацита. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.
Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года закупки выросли на 11%.
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По данным ведомства, Россия остается основным поставщиком каменного угля — она обеспечивает 61,91% общего импорта на сумму $1,67 млрд.
На втором месте по уровню импорта находятся США (29,94% угля, проданного за $806,3 млн), а замыкает тройку лидеров Канада (4,78% и $128,7 млн).
Ранее сообщалось, что Украина сняла санкции с российского поставщика угля.