Путин продлил закон о «заморозке» накопительной части пенсии

Президент России Владимир Путин утвердил действие закона о «заморозке» накопительной части пенсии, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с текстом документа, «заморозка» отчислений накопительной части пенсии будет продлена до 2021 года.

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Также в законе прописывается обязанность Пенсионного фонда России учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.

Ранее сообщалось, что Совфед продлил действие закона о «заморозке» накопительной части пенсии.