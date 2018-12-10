В Крыму ответили на продление антироссийских санкций сравнением Запада с цирком

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Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе отреагировал на заявление главы МИД Германии о продлении антироссийских санкций в следующем году. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, санкционные решения Запада стали рутиной, но не привели ни к каким результатам и не действуют на Крым.

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«Есть такое сленговое выражение — отбывать номер. Его истоки идут из цирка, когда неталантливые и недобросовестные артисты выходят на арены и, просто чтобы время занять, спустя рукава занимаются своим делом», — сказал Иоффе.

Он добавил, что именно этим занимаются западные страны, когда вводят санкции против России.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас выразил уверенность в том, антироссийские санкции из-за присоединения к России Крымского полуострова будут продлены в следующем году.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.