Российские специалисты прибыли в Египет для проверки аэропортов
Делегация специалистов по авиабезопасности из России прибыла на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх с целью проведения инспекции в аэропортах, передает РИА «Новости» со ссылкой на источники, близкие к египетскому министерству гражданской авиации.
«Прибыли сегодня утром. Завтра начинают инспектировать аэропорты», — сообщил один из источников.
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По его словам, две группы экспертов будут работать в аэропортах двух городов до 16 декабря.
Ранее сообщалось, что Украина призвала Египет закрыть порты для грузовых судов из Крыма.