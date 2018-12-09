Российские специалисты прибыли в Египет для проверки аэропортов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/106/11002106/RTX1NB3T-pic905-895x505-372.jpg">

Делегация специалистов по авиабезопасности из России прибыла на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх с целью проведения инспекции в аэропортах, передает РИА «Новости» со ссылкой на источники, близкие к египетскому министерству гражданской авиации.

«Прибыли сегодня утром. Завтра начинают инспектировать аэропорты», — сообщил один из источников.

Реклама

По его словам, две группы экспертов будут работать в аэропортах двух городов до 16 декабря.

Ранее сообщалось, что Украина призвала Египет закрыть порты для грузовых судов из Крыма.