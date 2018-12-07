Новак рассказал о решающей роли Путина в сделке ОПЕК+

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Министр энергетики России Александр Новак рассказал, что позиция российского президента Владимира Путина по сделке ОПЕК+ стала одной из основных причин заключения соглашения, передает ТАСС.

Он отметил, что Путин последовательно выступает за расширение сотрудничества между странами ОПЕК и «не ОПЕК», а также напомнил, что на недавнем саммите G20 состоялась встреча российского лидера и наследного принца Саудовской Аравии, на которой они обсудили ситуацию на нефтяном рынке.

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«Что касается Российской Федерации, то тут решающую роль играет, что президент Российской Федерации четко и последовательно поддерживает сотрудничество и договоренности между странами ОПЕК и «не ОПЕК». Очень важны контакты между лидерами стран, которые также между собой обсуждают такие сценарии и сотрудничество», — сказал Новак.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ договорились сократить нефтедобычу на 1,2 млн баррелей.