В ОПЕК+ допустили продление сделки о сокращении добычи нефти
Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев сообщил, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки может быть продлено на второе полугодие 2019 года, если ситуация на топливном рынке не нормализуется, передает ТАСС.
Как отмечается, соглашение, о котором страны ОПЕК+ договорись 7 декабря в Вене, будет действовать в первом полугодии 2019 года.
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«Это на полгода соглашение. Возможно (продление соглашения. — «Газета.ru»), если рынок не сбалансируется, но если сбалансируется, то не будет смысла», — сказал Бозумбаев.
Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ договорились сократить нефтедобычу на 1,2 млн баррелей.