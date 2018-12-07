В ОПЕК+ допустили продление сделки о сокращении добычи нефти

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Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев сообщил, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки может быть продлено на второе полугодие 2019 года, если ситуация на топливном рынке не нормализуется, передает ТАСС.

Как отмечается, соглашение, о котором страны ОПЕК+ договорись 7 декабря в Вене, будет действовать в первом полугодии 2019 года.

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«Это на полгода соглашение. Возможно (продление соглашения. — «Газета.ru»), если рынок не сбалансируется, но если сбалансируется, то не будет смысла», — сказал Бозумбаев.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ договорились сократить нефтедобычу на 1,2 млн баррелей.