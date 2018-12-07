Источник рассказал, насколько Россия сократит добычу нефти по сделке с ОПЕК+

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Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 2% от уровня октября 2018 года, передает ТАСС со ссылкой на источник в организации.

Как отмечается, сокращение составит примерно на 228 тыс. баррелей в сутки.

«Россия согласилась сократить добычу на 2% от октября 2018 года», — сказал источник.

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Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ договорились о сокращении нефтедобычи на 1,2 млн баррелей.

При этом министр нефти Ирана подтвердил, что Тегеран получил исключение из сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи.