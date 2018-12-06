Путин и Лукашенко не сошлись в цене на газ для Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал стоимость транспортировки газа из России высокой, передает РИА «Новости».
По мнению белорусского президента, несогласие в вопросе о цене на газ не дает возможности Евразийскому экономическому союзу быстрее развиваться. Он уточнил, что доля платы за доставку газа из России составляет для Белоруссии 70% цены.
«С учетом этих обстоятельств нашей стране газ на границе со Смоленской областью обходится почти в $130 за 1000 кубов, а установленная оптовая цена для потребителей той же Смоленской области субъектов хозяйствования — $70 — почти в два раза ниже», — сказал Лукашенко.
Как отмечается, президент России Владимир Путин предложил белорусскому коллеге обсудить этот вопрос «откровенно и по-честному». Он обратил внимание на то, что в настоящее время Германия платит за газ $250.
Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко урегулировали «главный вопрос» переговоров в Сочи.