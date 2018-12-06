Порошенко заявил о наращивании войск на границе с Россией
Украинский президент Петр Порошенко заявил о наращивании ВС Украины на границе с российской стороной. Об этом глава государства написал на своей странице в твиттере.
По словам президента Украины, наращивание группировок войск должно усилить оборонные возможности страны.
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«В рамках этого процесса боевые части и подразделения вооруженных сил Украины передислоцируются на наиболее опасные направления по всей линии нашей границы», — заявил Порошенко.
Ранее комитет украинской Рады поддержал прекращение договора о дружбе Украины и России.