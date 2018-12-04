Джонсон выразил надежду на провал сделки по Brexit в парламенте

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Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон выразил надежду на то, что сделка по выходу из Евросоюза не будет одобрена парламентом. Об этом сообщает Reuters.

По словам экс-главы МИДа, проект соглашения является национальным издевательством над решением покинуть ЕС.

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«У нас есть много других возможностей. Чтобы увидеть, что делать дальше, нам нужно понять, что произойдет в следующий вторник, если, как я на это надеюсь, Палата Общин отклонит сделку», — заявил Джонсон.

Ранее сообщалось, что Мэй призвала парламентариев отказаться от поисков идеального варианта Brexit.