Минфин оценил возможность повышения цены на алкоголь перед Новым годом
Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов считает нецелесообразным повышать минимальную розничную цену (МРЦ) на алкоголь в преддверии Нового года, передает ТАСС.
По его словам, нынешняя МРЦ оправданна и учитывает покупательную способность граждан.
Реклама
«Мы считаем нецелесообразным обсуждать сейчас вопросы значительного увеличения МРЦ на алкоголь, особенно перед грядущими праздниками — Новым годом и 8 марта», — сказал Сазанов.
По его словам, на данный момент обоснование роста цены недостаточное.
«Должны быть очень веские основания, чтобы изменить данную цену, а не просто желание заработать на потребителе», — подчеркнул Сазанов.
Ранее Минфин прокомментировал предложение по введению минимальной цены на пиво.