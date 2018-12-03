Минфин оценил возможность повышения цены на алкоголь перед Новым годом

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Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов считает нецелесообразным повышать минимальную розничную цену (МРЦ) на алкоголь в преддверии Нового года, передает ТАСС.

По его словам, нынешняя МРЦ оправданна и учитывает покупательную способность граждан.

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«Мы считаем нецелесообразным обсуждать сейчас вопросы значительного увеличения МРЦ на алкоголь, особенно перед грядущими праздниками — Новым годом и 8 марта», — сказал Сазанов.

По его словам, на данный момент обоснование роста цены недостаточное.

«Должны быть очень веские основания, чтобы изменить данную цену, а не просто желание заработать на потребителе», — подчеркнул Сазанов.

Ранее Минфин прокомментировал предложение по введению минимальной цены на пиво.