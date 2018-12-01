В Японии оценили потенциал закупок нефти у России
Посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки рассказал о потенциале закупок российской нефти, передает ТАСС.
По его словам, Токио видит возможности для расширения сотрудничества с Россией в этой сфере.
«В 2017 году мы ввезли из России около 5,8% от общего объема импорта нефти в Японию, но мы считаем, что потенциал для расширения сотрудничества еще очень велик», — сказал Кодзуки.
Реклама
Ранее посол Японии заявил о твердом настрое японского премьер-министра Синдзо Абэ на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.
«Газета.Ru» следит за ходом саммита в режиме онлайн.