В Японии оценили потенциал закупок нефти у России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/979/12078979/AP_18334631920346-pic905-895x505-38465.jpg">

Посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки рассказал о потенциале закупок российской нефти, передает ТАСС.

По его словам, Токио видит возможности для расширения сотрудничества с Россией в этой сфере.

«В 2017 году мы ввезли из России около 5,8% от общего объема импорта нефти в Японию, но мы считаем, что потенциал для расширения сотрудничества еще очень велик», — сказал Кодзуки.

Реклама

Ранее посол Японии заявил о твердом настрое японского премьер-министра Синдзо Абэ на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

«Газета.Ru» следит за ходом саммита в режиме онлайн.