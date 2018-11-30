Лидеры США, Канады и Мексики подписали новое торговое соглашение

Президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Мексики Энрике Пенья Ньето подписали новое торговое соглашение, которое должно прийти на смену прежнему договору о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), передает Associated Press.

После подписания соглашение должно быть ратифицировано парламентами трех стран, включая американский конгресс. Как отмечается, получить одобрение Палаты представителей, в которой большинство мест досталось демократам, для Трампа может оказаться проблематично.

Ранее Трамп заявил, что сделку с Канадой и Мексикой могут отклонить по политическим причинам.