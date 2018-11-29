«Роснефть» и ChemChina подписали соглашение на поставку нефти

«Роснефть» и Китайская национальная химическая корпорация (China National Chemical Corporation) подписали в четверг на полях первого Российско-китайского энергетического бизнес-форума контракт на поставку нефти.

Соглашение предусматривает поставку нефти сорта ВСТО в течение года в объеме до 2,4 млн тонн через порт Козьмино.

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Заключение контракта дает возможность увеличить прямые поставки нефти на стратегический для «Роснефти» рынок КНР и обеспечивает наличие гарантированного экономически эффективного экспортного канала реализации нефти.

В работе первого Российско-китайского энергетического бизнес-форума принимают участие представители около 90 компаний энергетического, финансового и IT-секторов, политические и общественные деятели, дипломаты и эксперты из России и Китая.

Данный формат мероприятий был учрежден в июле 2018 года по поручению президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня.

Приветствие главы российского государства участникам мероприятия зачитал руководитель «Роснефти» Игорь Сечин.

Он отметил значительный прогресс в развитии отношений между Россией и Китаем за последние 10 лет.

По словам Сечина, большой вклад в рост сотрудничества внесла «Роснефть», которая совместно с ведущей китайской компанией КННК реализует беспрецедентный по масштабам многолетний проект поставок нефти в Китай.

«Россия во многом связывает перспективы ускорения экономического роста с опережающим развитием восточных территорий и освоением их природных богатств. Китай, в свою очередь, заинтересован в обеспечении своей энергетической безопасности и надежных каналах поставок. Я считаю, что есть все предпосылки, чтобы наше сотрудничество вышло на новый уровень, стало интегральным, диверсифицированным и распространилось на не охваченные ранее направления», - отметил глава «Роснефти».