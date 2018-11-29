Порошенко и глава МВФ обсудили помощь Украине в условиях военного положения

Президент Украины Петр Порошенко и глава Международного валютного фонда Кристин Лагард обсудили помощь Киеву в условиях введенного в стране военного положения.

Об этом сообщили в пресс-службе Порошенко.

Стороны договорились, что введение военного положения не повлияет на взаимодействие с МВФ.

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«В этом контексте Кристин Лагард подтвердила готовность Международного валютного фонда и в дальнейшем продолжать тесное сотрудничество с Украиной и поддерживать наше государство на пути реформ», — заявили в пресс-службе.

Ранее Кристин Лагард в ходе разговора с президентом Украины Петром Порошенко указала на необходимость поправок к закону об антикоррупционном суде.