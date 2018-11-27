Китай пообещал ответить США в случае введения новых пошлин
Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что китайская сторона будет жестко отстаивать свои интересы, если давление со стороны Соединенных Штатов усилится, передает ТАСС.
По его словам, Китай стремится к урегулированию существующих разногласий при помощи переговоров.
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«Мы надеемся, что американская сторона будет действовать с нами в едином ключе», — заявил Шуан.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп может ввести новые пошлины в отношении китайских товаров на сумму $267 млрд.