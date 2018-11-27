Китай пообещал ответить США в случае введения новых пошлин

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Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что китайская сторона будет жестко отстаивать свои интересы, если давление со стороны Соединенных Штатов усилится, передает ТАСС.

По его словам, Китай стремится к урегулированию существующих разногласий при помощи переговоров.

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«Мы надеемся, что американская сторона будет действовать с нами в едином ключе», — заявил Шуан.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп может ввести новые пошлины в отношении китайских товаров на сумму $267 млрд.