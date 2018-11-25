Чижов предрек Мэй «невеселое Рождество»
Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что рождественские праздники у премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, вероятно, будут невеселыми из-за Brexit. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, проект соглашения по Brexit правительства Мэй скорей всего будет утвержден на саммите Евросоюза.
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Однако, он также добавил, что данный проект необходимо утвердить в европейском и британском парламентах.
Чижов подчеркнул, что в британском парламенте многих не устраивает сделка Мэй.
Ранее сообщалось, что Мэй попросила британцев поддержать проект сделки по Brexit.