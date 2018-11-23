МКБ определил, какие ставки рекордно привлекают вкладчиков

Более 15 тыс. клиентов Московского кредитного банка решили использовать возможности «предновогоднего» вклада «Мечты», свидетельствует статистика кредитной организации за неделю. Это рекорд ноября.

«Его можно открыть в рублях или долларах США на 380 дней. Минимальная сумма для размещения в рублях составляет 50 тысяч рублей, а максимальная – 15 миллионов рублей. Доходность по рублевому вкладу «Мечты» составляет 8% годовых», — говорится в сообщении. Доходность в долларах – 3,35%.

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Согласно данным ЦБ, в сентябре 2018 года средневзвешенные процентные ставки по депозитам физических лиц в России составили 5,88% для депозитов срочностью до года (без депозитов «до востребования») и 6,13% - более года.

МКБ – седьмой банк в банковской системе по размеру активов (данные «БИР Аналитик»). Объем активов на 30 сентября – почти 2 трлн руб. По итогам 9 месяцев 2018 года МКБ получил прибыль в размере 18,355 млрд руб., рост показателя в годовом выражении составил 14,2%.