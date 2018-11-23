Голикова нашла способ повышения рождаемости в России

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила в интервью «Российской газете», что доступное жилье может стать мотивирующим фактором для рождения детей.

Вице-премьер подчеркнула, что людей невозможно заставить завести детей, однако, добавила она, можно создать такие условия, которые будут мотивировать на создание семьи.

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«Важная тема, может быть, я даже поставила бы ее на первое место, она финансовая, это возможность иметь жилье», — сказала Голикова.

По ее словам, люди со своим жильем чувствуют себе «спокойнее и увереннее».

Она отметила, что чаще всего люди после рождения первого ребенка стараются выплатить ипотеку, а впоследствии теряют желание заводить второго и третьего ребенка.

Ранее Голикова сообщала о демографической проблеме в России.