Набиуллина предупредила о последствиях падения цены на нефть до $35

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В ходе своего выступления на пленарном заседании в Госдуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала о трех возможных сценариях денежно-кредитной политики при разных ценах на нефть в 2020 году. Видеозапись заседания была опубликована на сайте Госдумы.

По ее словам, в случае сохранения цен на нефть на среднегодовом уровне в 75$ за баррель, прогноз ЦБ по росту цен будет незначительно отличаться от базового сценария.

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В случае, если в 2020 году цены на нефть достигнут 55$ за баррель, инфляция, по словам главы ЦБ, может ускориться до 5-5,5% в 2019 году из-за накопленного ослабления рубля и повышения НДС. При этом, в 2020 году она вернется к целевому ориентиру в 4%.

Набиуллина также отметила, что в ЦБ предусмотрели и рисковый сценарий, при котором стоимость цен на нефть упадет до 35$ за баррель и произойдет значительный отток капитала.

«Это не означает, что мы считаем этот сценарий вероятным, но мы должны понимать, как будет развиваться ситуация в негативном случае», — добавила она.

В соответствии с этим сценарием, в 2019 году в России будет возможна рецессия экономики, однако в 2020 году будет ожидаться ее рост, а к 2021 году ее темпы должны будут выйти на уровень базового сценария.

Ранее президент США Дональд Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за обвал цен на нефть.