Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за обвал цен на нефть
Президент США Дональд Трамп в твиттере поблагодарил Саудовскую Аравию за снижение цен на нефть.
Трамп сравнил снижение с налоговой реформой.
«Цены на нефть снижаются. Замечательно! Как большое снижение налогов для Америки и для мира. Наслаждайтесь! $54, было по $82. Спасибо Саудовской Аравии, но давайте сделаем ниже!», — написал Трамп.
Накануне цена на нефть обрушилась более, чем на 7% на фоне заявлений президента США об отказе от введения санкций в отношении Саудовской Аравии.