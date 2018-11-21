ОЭСР ухудшила прогноз по ВВП России

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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз по росту ВВП России в 2018 году до с 1,8% до 1,6%, сообщает Reuters.

На 2019 и 202 годы прогноз роста российской экономики остался на прежнем уровне — 1,5% и 1,8% соответственно.

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Организация оставила в силе прогноз роста мировой экономики в 2018 году — 3,7%. На 2019 год прогноз снижен с 3,7% до 3,5%.

Прогноз роста ВВП стран Еврозоны пересмотрен с 2% до 1,9% в 2018 году. Также понижен прогноз роста экономики Китая до 6,6% с 6,7%.

Ранее в Росстате рассказали о росте ВВП России в III квартале 2018 года.