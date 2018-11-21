Госдума приняла поправки в бюджет 2018 года

Государственная дума приняла в итоговом третьем чтении поправки в федеральный бюджет России на 2018 год. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно поправкам, профицит бюджета будет увеличен с 0,5% до 2,1%.

Законопроект увеличивает доходную часть бюджета на 1 трлн 874,7 млрд руб. — до 8 трлн 947,6 млрд руб. Количество расходов также вырастет на 217,7 млрд руб. и составит 16 трлн 808,8 млрд руб.

Ранее сообщалось, что поправки в бюджеты были приняты во втором чтении.