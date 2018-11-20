На Украине подсчитали потери от запуска «Турецкого потока»

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Глава Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский в интервью «24 каналу» заявил, что после запуска газопровода «Турецкий поток» транзит газа через Украину может сократиться на 12-13 млрд кубометров в год.

По словам главы совета, в денежном эквиваленте потери Украины составят около $500 тыс. ежегодно.

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«Теперь Украине нужно направить наши усилия, чтобы не допустить строительства второй нитки «Турецкого потока». Потому что тогда это еще больше уменьшит объемы перекачки газа через Украину в Европу», — заметил Униговский.

Он добавил, что украинским властям следует заключить соглашение с иностранными партнерами для управления своей Газотранспортной системой (ГТС). Это, по его мнению, может оказать помощь в переговорах с российской стороной и сохранить «большие» объемы прокачки газа через Украину.

Ранее сообщалось, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время церемонии завершения строительства морской нитки «Турецкого потока» отдали команду на укладку последней секции морской части газопровода.