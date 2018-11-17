Лавров назвал условие продолжения «Турецкого потока»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условие, при котором российская сторона продолжит строительство газопровода «Турецкий поток» по европейской территории. Об этом сообщает РИА «Новости».

В интервью газете «Сербский телеграф» глава МИД России заявил, что Москва будет готова работать над газопроводом только при условии гарантий от ЕС, что этот проект не постигнет судьба «Южного потока».

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«В настоящее время прорабатываются различные возможности продолжения газопровода по европейской территории, в том числе по маршруту Болгария, Сербия, Венгрия с выходом на газораспределительный центр в австрийском Баумгартене», — отметил Лавров.

Ранее стали известны сроки запуска «Турецкого потока».