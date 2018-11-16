Лукашенко потребовал абсолютной энергетической безопасности для Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости достижения стопроцентной энергетической независимости и безопасности в Белоруссии, передает «БелТА».
«Правительством должен быть сформирован прогноз топливно-энергетического баланса страны, а также определена цель — стопроцентная энергетическая независимость и безопасность», — сказал Лукашенко.
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Он также назвал энергетическую систему страны одним из самых сложных и значимых секторов национальной экономики.
Ранее сообщалось, что Белоруссия начала разработку собственных ракетных систем и беспилотников.