Лукашенко потребовал абсолютной энергетической безопасности для Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости достижения стопроцентной энергетической независимости и безопасности в Белоруссии, передает «БелТА».

«Правительством должен быть сформирован прогноз топливно-энергетического баланса страны, а также определена цель — стопроцентная энергетическая независимость и безопасность», — сказал Лукашенко.

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Он также назвал энергетическую систему страны одним из самых сложных и значимых секторов национальной экономики.

Ранее сообщалось, что Белоруссия начала разработку собственных ракетных систем и беспилотников.