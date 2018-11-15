Сечин рассказал, как избежать форс-мажоров с ценами на топливо

Глава «Роснефти» Игорь Сечин рассказал в интервью радио «Коммерсант FM», как избежать форс-мажоров с ценами на топливо.

«Важно сохранить рыночное ценообразование — это первое. Второе — надо как-то обсудить, я думаю, что этот период времени до 31 марта будет связан с подготовкой универсальных решений, а не просто ручного управления. Универсальные решения должны быть связаны с плавающим акцизом, с переносом акциза с НПЗ на колонку, что позволит и бороться с контрафактом, и перевести этот налог на потребителя, а не на заводы», — уверен Сечин.

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«В-третьих, мне кажется, важно реализовать наше предложение, которое касается распределения справедливой нагрузки на добывающие компании по обеспечению внутреннего рынка (речь идет о том, чтобы каждая нефтекомпания направляла на переработку не менее 17,5% добываемого сырья, впрочем, все крупные участники рынка в России уже это делают.— «Газета.Ru»). Мы (все российские нефтяники.— «Газета.Ru») добываем примерно 520 млн тонн нефти в год в стране.

Мы абсолютно точно понимаем задачу, которую ставит президент страны — наполнить розничный рынок доступным и экономически обоснованным по цене топливом. Что это значит? Мы (Россия в целом. — «Газета.Ru») потребляем 90 млн т нефтепродуктов. Это как раз и есть 17,5% от общего количества добычи. Значит, если мы наполним рынок этим объемом, то никакого риска дефицита не будет. Это самое главное. Больше того, если рынок будет заполнен, то, вероятно, и цена снизится, потому что не будет рисков дефицита, правильно? Вот над этим и надо работать», — подчеркнул руководитель «Роснефти».

«Нам нужны универсальные решения», — заявил он.