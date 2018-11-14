Госдеп рассказал о подготовке «драконовских» санкций против России
Помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд сообщил, что Соединенные Штаты будут с осторожностью выбирать ограничительные меры второго этапа против России в связи с делом Скрипалей, передает РИА «Новости».
Он отметил, что в настоящее время Вашингтон не определился с тем, какие именно ограничения включить во второй, более жесткий пакет антироссийских санкций.
«Это сложный вопрос… Второй раунд более драконовский… И чем более драконовские опции у вас в списке, тем более осторожно надо взвешивать pro и contra, риски», — пояснил Форд.
Данное заявление помощник американского госсекретаря сделал во время выступления в неправительственном фонде Heritage Foundation.
Ранее Bloomberg сообщил, что санкции США против госдолга России не примут до ноября.