Госдеп рассказал о подготовке «драконовских» санкций против России

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Помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд сообщил, что Соединенные Штаты будут с осторожностью выбирать ограничительные меры второго этапа против России в связи с делом Скрипалей, передает РИА «Новости».

Он отметил, что в настоящее время Вашингтон не определился с тем, какие именно ограничения включить во второй, более жесткий пакет антироссийских санкций.

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«Это сложный вопрос… Второй раунд более драконовский… И чем более драконовские опции у вас в списке, тем более осторожно надо взвешивать pro и contra, риски», — пояснил Форд.

Данное заявление помощник американского госсекретаря сделал во время выступления в неправительственном фонде Heritage Foundation.

Ранее Bloomberg сообщил, что санкции США против госдолга России не примут до ноября.