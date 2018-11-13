Минфин США отчитался об убытках в федеральном бюджете
В министерстве финансов США заявили, что дефицит федерального бюджета Соединенных Штатов составил $100 млрд. Данные американского минфина передает Reuters.
Отмечается, что дефицит бюджета совпал с прогнозами аналитиков.
В минфине рассказали, что федеральные расходы США выросли на 18% по сравнению с октябрем 2017 года и составили $353 млрд, а доходы увеличились на 7% до $253 млрд.
Реклама
В прошлом месяце дефицит бюджета США составил $110 млрд, а в октябре 2017 года — $111 млрд.
Ранее сообщалось, что дефицит бюджета США вырос до шестилетнего максимума.