Минфин США отчитался об убытках в федеральном бюджете

<img src="//img.gazeta.ru/files3/151/11634151/Depositphotos_160208830_l-2015-pic905-895x505-11354.jpg">

В министерстве финансов США заявили, что дефицит федерального бюджета Соединенных Штатов составил $100 млрд. Данные американского минфина передает Reuters.

Отмечается, что дефицит бюджета совпал с прогнозами аналитиков.

В минфине рассказали, что федеральные расходы США выросли на 18% по сравнению с октябрем 2017 года и составили $353 млрд, а доходы увеличились на 7% до $253 млрд.

Реклама

В прошлом месяце дефицит бюджета США составил $110 млрд, а в октябре 2017 года — $111 млрд.

Ранее сообщалось, что дефицит бюджета США вырос до шестилетнего максимума.