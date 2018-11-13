Госдума приняла в первом чтении поправки в бюджет 2018 года

Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменении основных параметров бюджета 2018 года и увеличении его профицита до 2,1% с 0,5% ВВП, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Первый вице-премьер Антон Силуанов, представляя документ, отметил, что на параметры исполнения бюджета в этом году повлияли изменения на мировых рынках, цен на нефть и газ и «расширение санкционного давления на Россию», что стало причиной «корректировки вниз ожидаемого в текущем году темпа роста ВВП».

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Второе чтение запланировано на 20 ноября.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что депутаты изучают предложения передавать в бюджет невостребованные вклады из банков.