Немецкий бизнес предостерег SWIFT от отключения России

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Союз машиностроителей Германии (VDMA) осудил решение платежной системы SWIFT об отключении иранских банков от структуры. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, представители Союза также предостерегли SWIFT от применения подобных мер в отношении России.

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Как отмечается, в VDMA считают, что действия SWIFT по Ирану могут привести к эффекту домино, из-за чего транзакции с другими государствами станут ненадежными.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что давление на систему SWIFT в отношении связей с Ираном недопустимо.