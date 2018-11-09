Трамп хочет назначить экс-главу лиги по рестлингу WWE министром торговли США

Президент США Дональд Трамп планирует уволить американского министра торговли Уилбура Росса до конца текущего года. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Трамп намерен назначить на эту должность Линду Макмэн, которая руководила лигой по рестлингу WWE до 2009 года.

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Как отмечается, Трамп также рассматривает кандидатуру Рея Уошберна, который является президентом Корпорации частных зарубежных инвестиций (OPIC) при правительстве США.

Ранее СМИ сообщили, что в США могут «свернуть» расследование «вмешательства России» в американские выборы.