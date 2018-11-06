Сечин рассказал о вызовах, стоящих перед «Роснефтью»

«Роснефть» сталкивается с серьезными рыночными вызовами, включая высокую волатильность цен на нефть, неопределенность в отношении перспектив роста мировой экономики в 2019 году , рост рыночных процентных ставок (включая Россию), а также новые подходы к регулированию цен на нефтепродукты на внутреннем рынке, заявил глава компании Игорь Сечин, комментируя опубликованную во вторник отчетность компании.

«В этих непростых условиях стратегической задачей Компании является увеличение денежного потока и снижение долговой нагрузки. Последовательно двигаясь к достижению этой цели, НК досрочно реализовала объявленные в мае текущего года планы по сокращению долговой нагрузки и снижению оборотного капитала. С начала года нам удалось снизить суммарный объем долгосрочных торговых предоплат и чистого финансового долга в долларовом эквиваленте на ~12 млрд», — подчеркнул он.

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Приоритет на ближайшую перспективу в виде органического роста и монетизации синергий от интеграции приобретенных активов остается при этом неизменным, заверил Сечин

«В дальнейшем мы также планируем сосредоточиться на контроле затрат, тщательном отборе инвестиционных проектов и генерации свободного денежного потока в целях дальнейшего снижения долговой нагрузки», — подчеркнул глава компании.