«Роснефть» увеличила ввод новых скважен в эксплуатацию на 13% год к году

«Роснефть» в третьем квартале нарастила объем проходки в эксплуатационном бурении на 4% по сравнению со вторым кварталом 2018 года и на 5% год к году, превысив уровень 9 млн метров, говорится в опубликованной во вторник отчетности на сайте компании.

«Роснефть» сохранила долю собственного бурового сервиса на уровне 60%.

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Ввод новых скважин в эксплуатацию был увеличен на 13% с ростом доли горизонтальных скважин до 46%. Количество новых введенных горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом пласта (МГРП) увеличилось на 69%.

Компания установила новый отраслевой рекорд по суточной проходке бурения - 56 708 м, превысив предыдущее достижение практически на 7%.

Рост показателей бурения стал возможен благодаря совершенствованию системы планирования и управления бурением, а также эффективному внедрению новых технологий.