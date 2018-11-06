Стало известно, когда будет подписано соглашение о стабилизации рынка топлива

Соглашение о стабилизации ситуации на рынке топлива в России должно быть подписано до 7 ноября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Дмитрия Козака.

Соглашение будет подписано Минэнерго, ФАС и нефтяными компаниями. Отмечается, что Минэнерго и ФАС должны были до 1 ноября доработать и представить в правительство проект документа.

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Кроме того, в случае уклонения каких-либо компаний от подписания соглашения или нарушения ими обязательств, в срок до 9 ноября необходимо внести в кабмин предложения применении системных мер стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов. Минэнерго и ФАС должны проводить ежедневный мониторинг выполнения обязательств.

Ранее стало известно, что Якутия может запустить собственное производство топлива.