Си Цзиньпин спрогнозировал рост импорта товаров КНР

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что общий объем импортируемых Китаем товаров и услуг в ближайшие 15 лет превысит $40 трлн. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, объем импортированных Китаем товаров превысит $30 трлн.

Он также добавил, что объем импорта услуг достигнет $10 трлн.

Реклама

Си Цзиньпин подчеркнул, что внешние факторы создали значительные вызовы для экономики КНР.

Ранее СМИ сообщили, что США введут новые пошлины на товары из Китая в случае провала встречи лидеров.