«Аэрофлот» обозначил пять целей в новой стратегии

Новая стратегия развития группы «Аэрофлот» под названием «100 миллионов пассажиров к 100-летию «Аэрофлота» предусматривает достижение ежегодной численности перевезенных пассажиров в 2023 году до 100 млн человек, говорится в сообщении авиаперевозчика. Стратегию сегодня принял совет директоров.

Ключевым драйвером станет авиакомпания «Победа». «Предполагается, что к 2023 году лоукостер в составе группы, который имеет гигантский потенциал на российском рынке, будет ежегодно перевозить 25-30 млн пассажиров», — указано в сообщении. «Россия» станет основным социальным перевозчиком между европейской частью и Дальним Востоком, а «Аврора» должна нарастить операции вдвое.

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«Вторая цель Стратегии – нарастить международный транзитный пассажиропоток с 5 млн пассажиров в 2017 году до 10-15 млн в 2023 году», — говорится в сообщении. В качестве третьей цели поставлена задача к 2023 году открыть региональные базы: в Сочи, Екатеринбурге и Новосибирске, а также международный хаб в Красноярске. Региональные перевозки должны вырасти до 19 млн пассажиров в 2023 году.

Четвертое направление – рост авиапарка до 520 машин. До 2026 года планируется «поставить на крыло» 200 самолетов Superjet 100 и МС-21. Пятое направление – цифровизация.

Инвестаналитики уже дали свою оценку новой стратегии группы «Аэрофлот». Так, аналитики «Атона» заявили, что «в целом всю озвученную стратегию можно назвать амбициозной, но достижимой, учитывая опыт «Аэрофлота» по постановке целей и их достижению. Фундаментально компания нам нравится, так как у нее есть возможности роста, а ее бизнес-модель эффективна».

В начале этой недели состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с гендиректором «Аэрофлота» Виталием Савельевым, на которой обсуждались перспективы деятельности крупнейшего российского перевозчика. 29 октября акции «Аэрофлота» выросли на 2,7%, а 30 октября — на 4,5%.