В Кремле назвали антиукраинские санкции ответом на «упражнения» Киева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона зеркально ответила на введенные Украиной санкции, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, российская сторона не является инициатором санкционных ограничений, а их введение является вынужденной мерой, которая последовала после действий Киева.

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«… Россия не была инициатором подобного обмена, вы знаете, что на протяжении достаточно длительного времени наши украинские коллеги в этом ключе упражнялись — вот, собственно, ответ не заставил себя ждать», — сказал Песков.

Он также выразил надежду на нормализацию отношений между странами, которая возможна при наличии соответствующей политической воли на Украине.

Ранее Песков объяснил, почему Порошенко не попал под антиукраинские санкции.