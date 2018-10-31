Всемирный банк опубликовал рейтинг Doing Business
Всемирный банк опубликовал рейтинг Doing Business-2019, в котором Россия заняла 31 место. Об этом сообщается в докладе группы Всемирного банка.
В прошлом году Россия поднялась в рейтинге Doing Business на 35-е место. Годом ранее Россия была на 40-й строчке.
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В рейтинге 2019 года Россия расположилась между Испанией и Францией.
В прошлом году глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявлял, что Россия сохраняет цель в 2018 году войти в топ-20 рейтинга Doing Business.