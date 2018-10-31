В Кремле заявили о защите российских компаний от антииранских санкций

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия стоит на защите интересов своих компаний. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, российская сторона будет защищать отечественные компании и в связи с санкциями Соединенных Штатов против Ирана.

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«Безусловно, действия для защиты интересов российских компаний не только в этой стране (Иране. — Газета.Ru), но и везде предпринимаются постоянно», — сказал Песков.

Он не уточнил, о каких именно защитных механизмах идет речь.

Ранее сообщалось, что в конгрессе США обеспокоены слишком слабыми санкциями против Ирана.