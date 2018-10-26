Акции компаний Силиконовой долины рухнули в пятницу

Акции компаний силиконовой долины в пятницу, 26 октября, значительно упали в цене. Об этом говорится в эфире Fox Business.

Так, американская компания по продаже товаров через интернет Amazon потеряла 9,13% после того, как компания опубликовала неоднозначные результаты за минувший квартал, превысив ожидания по прибыли, но потеряв в доходах.

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Также сообщается, что Facebook потерял 4,09%, Alphabet Inc. — 4,56%, Microsoft — 2,8%, Apple — 2,57%.

Ранее стало известно, что акции Tesla упали на 7% после твитов Маска.