Названы самые богатые женщины России
Журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших женщин России.
Шестой год подряд первую строчку рейтинга занимает супруга экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. В этом году ее состояние составило $1,2 млрд.
На вторую позицию поднялась основательница Wildberries Татьяна Бакальчук. Отмечается, что за 2017 год выручка магазина выросла на 40% и составила 63,8 млрд руб. На третьем месте оказалась бывшая жена Дмитрия Рыболовлева Елена.
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