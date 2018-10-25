Названы самые богатые женщины России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших женщин России.

Шестой год подряд первую строчку рейтинга занимает супруга экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. В этом году ее состояние составило $1,2 млрд.

На вторую позицию поднялась основательница Wildberries Татьяна Бакальчук. Отмечается, что за 2017 год выручка магазина выросла на 40% и составила 63,8 млрд руб. На третьем месте оказалась бывшая жена Дмитрия Рыболовлева Елена.

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