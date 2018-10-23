Путин призвал упростить процедуры создания и ведения бизнеса

Президент России Владимир Путин призвал предельно упростить все процедуры создания и ведения бизнеса, используя возможности цифровых технологий и ограничив формы отчетности.

Об этом глава государства заявил во вторник на пленарном заседании форума «Малый бизнес - национальный проект!».

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Президент также считает необходимым совершенствовать линейку инструментов поддержки малого и среднего бизнеса, особенно в социально значимых областях.

По его словам, которые приводит ТАСС, объем закупок компаний с госучастием у малого бизнеса нужно увеличить до 5 трлн рублей к 2024 году.

Путин поручил правительству подготовить исчерпывающий перечень документов, которые малый и средний бизнес должен предоставлять в госструктуры для отчетности.

«Прошу правительство отдельным актом установить исчерпывающий перечень отчетности для небольших компаний, - сказал он. - Чтобы у некоторых чиновников не было соблазна с помощью разного рода ведомственных инструкций и приказов, что называется, тихой сапой нагружать бизнес и вводить все новые формы отчетности».