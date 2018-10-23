Путин предложил продлить надзорные каникулы для малого бизнеса

Президент России Владимир Путин предложил на два года продлить мораторий на плановые проверки по госконтролю для малого бизнеса, передает корреспондент «Газеты.Ru»/

«Предлагаю продлить надзорные каникулы еще на два года», — сказал Путин.

Он также обратил внимание на то, что завершающийся трехлетний мораторий на плановые проверки по большинству видов государственного контроля в отношении малых компаний позволил поддержать бизнес и сократить его издержки.

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